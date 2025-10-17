Сектор Газа
17 октября, 11:16

На Кипре убили президента футбольного клуба, который тренировал Кержаков

Ставрос Димостенус. Обложка © X / THIS IS MAPPA

В кипрском городе Лимасол застрелен Ставрос Димостенус, президент футбольного клуба «Кармиотисса». Об этом сообщила газета Cyprus Mail. Преступление совершено возле дома бизнесмена, когда он собирался сесть в машину.

Неизвестный открыл огонь по 49-летнему Димостенусу, выпустив несколько пуль. Сын погибшего попытался срочно доставить отца в больницу, но по дороге автомобиль попал в аварию. Димостенус скончался в машине.

В прошлом сезоне «Кармиотисса» под руководством Димостенуса вылетела из высшей лиги Кипра. В 2023 году команду недолго тренировал бывший игрок «Зенита» и сборной России Александр Кержаков.

Кержаков возглавлял «Кармиотиссу» около двух месяцев (с февраля по март). За это время команда провела пять матчей, выиграв только один.

