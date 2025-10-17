В ХМАО девятилетний ребёнок нашёл на лавочке 750 тысяч рублей и отнёс в полицию

В Нижневартовске девятилетний ребёнок нашёл на лавочке сумку с крупной суммой денег, не растерялся и отнёс её в полицию. Правоохранители разыскали владельца кэша и вернули ему потерянные деньги. Об истории рассказывает URA.RU.

16 октября мальчик гулял с друзьями на улицу, когда заметил на лавочке у подъезда сумку. Там было 746 тысяч рублей. Школьник не стал говорить об этом родителям и вместе с другом отнёс деньги в отделение полиции.

«Хотим выразить огромную благодарность детям и родителям за то, что воспитали таких честных и достойных людей», — отметили в УМВД Нижневартовска.

Сегодня владелец забрал потерянное имущество. Его вычислили по камерам наблюдения. Мужчина не смог объяснить, как потерял такую сумму. При этом он уже связался с родителями детей и вручил мальчикам подарки.