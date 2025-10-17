Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 11:18

В ХМАО девятилетний ребёнок нашёл на лавочке 750 тысяч рублей и отнёс в полицию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NataliyaBack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NataliyaBack

В Нижневартовске девятилетний ребёнок нашёл на лавочке сумку с крупной суммой денег, не растерялся и отнёс её в полицию. Правоохранители разыскали владельца кэша и вернули ему потерянные деньги. Об истории рассказывает URA.RU.

16 октября мальчик гулял с друзьями на улицу, когда заметил на лавочке у подъезда сумку. Там было 746 тысяч рублей. Школьник не стал говорить об этом родителям и вместе с другом отнёс деньги в отделение полиции.

«Хотим выразить огромную благодарность детям и родителям за то, что воспитали таких честных и достойных людей», — отметили в УМВД Нижневартовска.

Сегодня владелец забрал потерянное имущество. Его вычислили по камерам наблюдения. Мужчина не смог объяснить, как потерял такую сумму. При этом он уже связался с родителями детей и вручил мальчикам подарки.

"Деньги не тронул": Самый милый хвостатый воришка похитил сумку у жительницы Ямала
"Деньги не тронул": Самый милый хвостатый воришка похитил сумку у жительницы Ямала

Похожая история произошла 2 года назад в городе Щёкино Тульской области. Там девятилетний мальчик нашёл и сдал в полицию награды и крупную сумму денег, принадлежащие бойцу ЧВК «Вагнер». Сумку с ценными вещами он нашёл на дереве.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar