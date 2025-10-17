СМИ узнали, что Трамп повышал голос на встрече с Путиным на Аляске и грозился уйти

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Анкоридже американский лидер Дональд Трамп несколько раз повысил голос и пригрозил уйти. Об сообщают источники Financial Times, осведомлённые о ходе переговоров.

Встреча началась с рукопожатия и «широкой трамповской улыбки», но за закрытыми дверями атмосфера быстро изменилась. Путин отклонил предложение США о смягчении санкций в обмен на прекращение огня, подчеркнув, что конфликт может завершиться только при выполнении Украиной требований Москвы.

Путин в ходе переговоров упомянул русских князей Рюрика и Ярослава Мудрого, а также казацкого атамана XVII века Богдана Хмельницкого, что, по сведениям источников, застало Трампа врасплох. В итоге американский лидер отменил запланированный обед.

Помимо этого, есть предположения, что изменение позиции президента США по Украине может быть связано с аналогичной причиной. Как сообщала газета Politico, Трамп был крайне недоволен тем, что саммит на Аляске был представлен как «триумф Путина».