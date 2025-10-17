Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 11:32

СМИ узнали, что Трамп повышал голос на встрече с Путиным на Аляске и грозился уйти

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Анкоридже американский лидер Дональд Трамп несколько раз повысил голос и пригрозил уйти. Об сообщают источники Financial Times, осведомлённые о ходе переговоров.

Встреча началась с рукопожатия и «широкой трамповской улыбки», но за закрытыми дверями атмосфера быстро изменилась. Путин отклонил предложение США о смягчении санкций в обмен на прекращение огня, подчеркнув, что конфликт может завершиться только при выполнении Украиной требований Москвы.

Путин в ходе переговоров упомянул русских князей Рюрика и Ярослава Мудрого, а также казацкого атамана XVII века Богдана Хмельницкого, что, по сведениям источников, застало Трампа врасплох. В итоге американский лидер отменил запланированный обед.

Трамп сообщил, что Путин отметил американские бомбардировщики на Аляске
Трамп сообщил, что Путин отметил американские бомбардировщики на Аляске

Помимо этого, есть предположения, что изменение позиции президента США по Украине может быть связано с аналогичной причиной. Как сообщала газета Politico, Трамп был крайне недоволен тем, что саммит на Аляске был представлен как «триумф Путина».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Путин
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar