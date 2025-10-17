В Ивановской области задержан зампред правительства Антон Арсеньев

По имеющимся данным, оперативные мероприятия прошли утром. Арсеньев также возглавляет региональный департамент здравоохранения. По предварительной информации, задержание связано с подозрениями во взяточничестве.

Ранее Life.ru сообщал, что супруга гендиректора строительной компании «ЦКС» Анатолия Гончарова была арестована по уголовному делу о мошенничестве при строительстве жилых домов на сумму свыше 600 миллионов рублей. По данным СК России, женщина являлась учредителем фирмы и участвовала в распоряжении средствами, которые компания получала по договорам, но не выполняла обязательства перед заказчиками.