В Ивановской области задержан зампред правительства Антон Арсеньев
Обложка © ivanovo.er.ru
Заместитель председателя правительства Ивановской области Антон Арсеньев задержан силовиками. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По имеющимся данным, оперативные мероприятия прошли утром. Арсеньев также возглавляет региональный департамент здравоохранения. По предварительной информации, задержание связано с подозрениями во взяточничестве.
Ранее Life.ru сообщал, что супруга гендиректора строительной компании «ЦКС» Анатолия Гончарова была арестована по уголовному делу о мошенничестве при строительстве жилых домов на сумму свыше 600 миллионов рублей. По данным СК России, женщина являлась учредителем фирмы и участвовала в распоряжении средствами, которые компания получала по договорам, но не выполняла обязательства перед заказчиками.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.