Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 12:04

В Ивановской области задержан зампред правительства Антон Арсеньев

Обложка © ivanovo.er.ru

Обложка © ivanovo.er.ru

Заместитель председателя правительства Ивановской области Антон Арсеньев задержан силовиками. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По имеющимся данным, оперативные мероприятия прошли утром. Арсеньев также возглавляет региональный департамент здравоохранения. По предварительной информации, задержание связано с подозрениями во взяточничестве.

В Забайкалье задержан пособник действующих в Сирии террористов
В Забайкалье задержан пособник действующих в Сирии террористов

Ранее Life.ru сообщал, что супруга гендиректора строительной компании «ЦКС» Анатолия Гончарова была арестована по уголовному делу о мошенничестве при строительстве жилых домов на сумму свыше 600 миллионов рублей. По данным СК России, женщина являлась учредителем фирмы и участвовала в распоряжении средствами, которые компания получала по договорам, но не выполняла обязательства перед заказчиками.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Ивановская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar