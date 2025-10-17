Бывший прихожанин заказал убийство двух пасторов за миллион рублей на Кубани
Обложка © Telegram / Ирина Волк
В Краснодарском крае правоохранительные органы пресекли подготовку заказного убийства двух пасторов христианских общин, которое планировал за 1 миллион рублей совершить бывший прихожанин. Об этом в своём официальном сообщении рассказала представитель МВД России Ирина Волк.
«За убийство двух пасторов бывший прихожанин христианских общин намеревался заплатить 1 млн рублей. О его планах стало известно моим коллегам из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО. Совместно с сотрудниками ФСБ России они задержали подозреваемого в организации покушения на убийство по найму», — сообщила Волк.
Задержание бывшего прихожанина. Видео © Telegram / Ирина Волк
По её словам, операция проводилась под контролем оперативных сотрудников. После установления местонахождения подозреваемого было установлено, что он уже перевёл предполагаемому исполнителю 30 тысяч рублей в качестве задатка. Правоохранители организовали инсценировку убийства одной из намеченных жертв, предоставив заказчику фотодоказательства «выполнения» заказа.
В настоящее время фигурант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и организации преступления по найму. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ране сообщалось, что в Ленинградской области правоохранители предотвратили убийство, которое готовила 56-летняя женщина из Тосно. По информации Следственного комитета, целью преступления было завладение квартирой супруга. Женщина вышла на «киллера» через посредника, но им оказался полицейский, действовавший под прикрытием.
