Бывший прихожанин заказал убийство двух пасторов за миллион рублей на Кубани

В Краснодарском крае правоохранительные органы пресекли подготовку заказного убийства двух пасторов христианских общин, которое планировал за 1 миллион рублей совершить бывший прихожанин. Об этом в своём официальном сообщении рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

«За убийство двух пасторов бывший прихожанин христианских общин намеревался заплатить 1 млн рублей. О его планах стало известно моим коллегам из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО. Совместно с сотрудниками ФСБ России они задержали подозреваемого в организации покушения на убийство по найму», — сообщила Волк.

Задержание бывшего прихожанина. Видео © Telegram / Ирина Волк

По её словам, операция проводилась под контролем оперативных сотрудников. После установления местонахождения подозреваемого было установлено, что он уже перевёл предполагаемому исполнителю 30 тысяч рублей в качестве задатка. Правоохранители организовали инсценировку убийства одной из намеченных жертв, предоставив заказчику фотодоказательства «выполнения» заказа.

В настоящее время фигурант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и организации преступления по найму. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

