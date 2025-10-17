Стало известно, когда школы России перейдут на единые учебники

Минпросвещения России намерено завершить переход на единые государственные учебники по всем школьным предметам к 2032 году. Об этом сообщил директор Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут.

«Мы планируем ввести все государственные учебники к 2032 году», — заявил Реут на коллегии ведомства, посвящённой итогам ключевых образовательных проектов и планам на будущее.

Инициатива предполагает создание единой системы учебников, которые будут соответствовать обновлённым образовательным стандартам и использоваться во всех школах страны. Министерство просвещения планирует обеспечить равный доступ к качественным материалам для всех учеников, независимо от региона, и сформировать общую образовательную базу.

Ранее в Госдуме предложили автоматизировать процесс постановки детей в очередь в детсады и школы. На данный момент родителям приходится лично подавать заявление и предоставлять документы, такие как паспорт, свидетельство о рождении и другие бумаги, либо через Госуслуги, либо посещая департамент образования.