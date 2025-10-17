Россияне уже готовятся к Новому году: Продажи праздничных украшений выросли почти на 40%

Россияне значительно раньше обычного начали приобретать новогодние украшения, причём продажи этой категории товаров за год выросли на 36%. Такие данные привели эксперты по анализу маркетплейсов.

В третьем квартале текущего года спрос на праздничный декор увеличился в 2,5 раза по сравнению со вторым кварталом, при средней стоимости покупки в 4 тысячи рублей. Параллельно эксперты зафиксировали рост продаж осветительных приборов — настольные и напольные лампы стали приобретать на 12% чаще, потолочные и настенные светильники на 6%, а светодиодную подсветку на 4%, приводит данные исследования РИАМО.

Значительную популярность набрали предметы для хранения, продажи которых выросли на 19% за год. Также на 10% увеличился спрос на декоративные свечи, на 8% — на вазы и кашпо, и на 5% — на скульптуры и статуэтки. Аналитики предположили, что интерес к освещению связан с его растущей ролью в интерьере для зонирования пространства и создания различных сценариев освещения.

Новость о праздничном настроении у граждан России интересно смотрится на фоне другой недавно опубликованной статистики. Ранее Life.ru писал, что только в сентябре россияне потратили на покупку антидепрессантов 13,8 млрд. — активнее всех закупаются москвичи и петербуржцы.