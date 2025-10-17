Москвичам пообещали потепление до следующих заморозков в ноябре

После небольшой прохлады в Москве и соседних регионах ожидается повышение температуры. Об этом «Постньюс» сообщил синоптик, метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Хоть потепление будет сопровождаться дождями, эта температура значительно выше положенного для этих дат», — сказал он.

На следующей неделе, с 24 по 27 октября, в Москве воздух прогреется до 10–12 °C, а в Брянской и Смоленской областях может достигнуть 14 °C. Перед этим потеплением ожидается кратковременное похолодание во вторник, среду и четверг.

Ранее сообщалось, что в южных регионах Сибири и на Дальнем Востоке температура опустилась до −16 °C, что значительно ниже климатической нормы. В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях температура опускалась до −12 °C, что на 6–8 градусов ниже обычных значений для этих регионов. В Туве и Хакасии воздух держался около −10 °C, в Иркутской области — около −15…−16 °C. В Забайкалье, Бурятии и Амурской области отмечались схожие показатели — около −15 °C.