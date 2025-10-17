Суд в Ливане постановил освободить из-под стражи 50-летнего Ганнибала Каддафи — сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи. Данное заявление сделал адвокат обвиняемого, уточнив, что решение о залоге в размере 11 миллионов долларов принял следственный судья после допроса во Дворце правосудия.

Ганнибал Каддафи находится под арестом с 2015 года, когда он был похищен боевиками движения «Амаль» на территории Сирии и передан ливанским правоохранительным органам. Ему было предъявлено обвинение в сокрытии информации об обстоятельствах исчезновения шиитского имама Мусы Садра, который пропал при загадочных обстоятельствах во время визита в Ливию ещё в 1978 году. Адвокаты подчёркивают, что их подзащитный уже провёл в заключении почти 10 лет.

Защита намерена оспаривать установленную сумму залога, указывая на отсутствие доказательств вины Ганнибала Каддафи по данному делу. Адвокат Инас Харрак заявила, что её подзащитный был незаконно похищен и не имеет при себе необходимых документов. Она также подчеркнула, что за 10-летний период следствия не было представлено никаких весомых улик, связывающих его с исчезновением имама.

Историческое исчезновение Мусы Садра остаётся загадкой уже несколько десятилетий. Согласно публикациям в газете Al Nahar, шиитский проповедник прибыл в Ливию по приглашению властей, но после встречи с Муаммаром Каддафи бесследно исчез вместе с двумя спутниками. Существуют различные версии произошедшего, включая предположение о смертельной стычке между имамом и ливийским лидером или об их заключении в тюрьму.

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон аплодировала, когда сообщалось о гибели Муамара Каддафи. Она наблюдала за его уничтожением и не скрывала радость. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что подобное отношение объясняет, почему экс-лидер Сирии Башар Асад и его семья вынуждены оставаться в России, поскольку опасались за свою жизнь.