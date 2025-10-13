Сектор Газа
13 октября, 16:41

Экс-президент Франции Саркози начнёт отбывать срок 21 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SC Image

Бывший президент Франции Николя Саркози начнёт отбывать пятилетний тюремный срок 21 октября. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на свои источники.

Экс-глава государства был осуждён за незаконное финансирование его избирательной кампании 2007 года ливийскими властями. По информации СМИ, Саркози будет содержаться в парижской тюрьме Санте, где для заключённых, нуждающихся в особых мерах безопасности, предусмотрен специальный блок.

Напомним, суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупционном сговоре с лидером Ливии Муаммаром Каддафи и приговорил его к пяти годам тюремного заключения со штрафом в 100 тысяч евро. Суд установил, что Саркози финансировал свою избирательную кампанию 2007 года за счёт 50 миллионов евро, полученных от Каддафи, что и позволило ему победить на выборах. Николя Саркози, несмотря на приговор к пяти годам тюремного заключения, намерен продолжить судебные разбирательства для доказательства своей невиновности по делу о коррупции.

Анастасия Никонорова
