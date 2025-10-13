Экс-президент Франции Саркози начнёт отбывать срок 21 октября

Бывший президент Франции Николя Саркози начнёт отбывать пятилетний тюремный срок 21 октября. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на свои источники.

Экс-глава государства был осуждён за незаконное финансирование его избирательной кампании 2007 года ливийскими властями. По информации СМИ, Саркози будет содержаться в парижской тюрьме Санте, где для заключённых, нуждающихся в особых мерах безопасности, предусмотрен специальный блок.