Ермак раскрыл два условия Зеленского для встречи с Путиным

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раскрыл детали потенциальных переговоров между главой киевского режима и российским лидером Владимиром Путиным. Заявление было сделано в ходе недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Зеленский заявил Трампу, что по-прежнему готов встретиться с Путиным в любом формате и в любой точке мира, кроме России и Белоруссии», — сказал глава офиса президента Украины в интервью Axios.

Ранее Life.ru сообщал, что от встречи Трампа и Зеленского будет зависеть решение по поставкам оружия на Украину. При этом, отдельно обсуждается вопрос передачи украинской стороне американских зенитных ракетных комплексов Patriot.