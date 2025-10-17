Сектор Газа
17 октября, 12:19

Пропавший без вести боец СВО нашёлся живым спустя 4 месяца: всё это время он удерживал позиции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Боец СВО из Оренбургской области, которого считали пропавшим без вести, обнаружен живым спустя четыре месяца. Информацию распространило издание «Илецкая защита».

Летом 2025 года военнослужащий участвовал в захвате лесополосы. После этого он исчез, и его долгое время считали пропавшим без вести. Однако в сентябре он неожиданно дал о себе знать.

Выяснилось, что всё это время военнослужащий и его товарищ удерживали захваченную позицию. По словам бойца, им пришлось нелегко: лесополоса простреливалась противником, и им приходилось добывать пропитание и воду, рискуя жизнью. Подкрепление прибыло примерно через неделю, но приказа об отступлении не последовало. Командование инициировало представление солдата к государственной награде.

Ранее Life.ru рассказывал историю о бойце спецназа «Ахмат», наступившем на мину и своими силами ампутировавшем себе ступню. Далее он смог преодолеть несколько километров и добраться до позиций ВС РФ. Врач-анестезиолог позже подтвердил, что экстренная операция на собственной конечности спасла военнослужащему жизнь.

