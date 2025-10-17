Пропавший без вести боец СВО нашёлся живым спустя 4 месяца: всё это время он удерживал позиции

Боец СВО из Оренбургской области, которого считали пропавшим без вести, обнаружен живым спустя четыре месяца. Информацию распространило издание «Илецкая защита».

Летом 2025 года военнослужащий участвовал в захвате лесополосы. После этого он исчез, и его долгое время считали пропавшим без вести. Однако в сентябре он неожиданно дал о себе знать.

Выяснилось, что всё это время военнослужащий и его товарищ удерживали захваченную позицию. По словам бойца, им пришлось нелегко: лесополоса простреливалась противником, и им приходилось добывать пропитание и воду, рискуя жизнью. Подкрепление прибыло примерно через неделю, но приказа об отступлении не последовало. Командование инициировало представление солдата к государственной награде.

