17 октября, 12:33

Российский флаг водружён в освобождённом Песчаном Харьковской области

Военнослужащие группировки войск «Запад» установили российский флаг над освобождённым Песчаным в Харьковской области. Информацию об этом предоставило Министерство обороны.

Кадры освобождения Песчаного в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Боевые действия по освобождению населённого пункта Песчаное проводились при поддержке артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и ударных БПЛА», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

По заявлению Минобороны, российские войска продолжают продвижение в зоне СВО, достигая успехов в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Целью этих действий, как сообщается, является создание буферной зоны, о которой ранее упоминал президент Владимир Путин.

Бойцы Армии России освободили Новопавловку и Алексеевку
Бойцы Армии России освободили Новопавловку и Алексеевку

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки бойцы ВС России освободили три населённых пункта: Приволье в Днепропетровской области, а также Тихое и Песчаное в Харьковской области.

Обложка © Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
