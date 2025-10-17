Российский флаг водружён в освобождённом Песчаном Харьковской области
Военнослужащие группировки войск «Запад» установили российский флаг над освобождённым Песчаным в Харьковской области. Информацию об этом предоставило Министерство обороны.
Кадры освобождения Песчаного в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Боевые действия по освобождению населённого пункта Песчаное проводились при поддержке артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и ударных БПЛА», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
По заявлению Минобороны, российские войска продолжают продвижение в зоне СВО, достигая успехов в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Целью этих действий, как сообщается, является создание буферной зоны, о которой ранее упоминал президент Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки бойцы ВС России освободили три населённых пункта: Приволье в Днепропетровской области, а также Тихое и Песчаное в Харьковской области.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Минобороны России