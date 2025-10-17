Сектор Газа
17 октября, 13:04

После разрыва с шефом Ивлевым его жене потребовался курс гештальт-терапии

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

После громкого расставания с телеведущим и шеф-поваром Константином Ивлевым его супруга Валерия Куденкова решила обратиться к психологам, чтобы разобраться в себе и пережить непростой период. Во время бракоразводного процесса Валерия прошла курс выездной гештальт-терапии и призналась, что этот опыт стал для неё по-настоящему трансформирующим.

«Это было очень мощно и суперглубоко. За несколько дней я услышала десятки историй других людей, которые подсветили мне то, что я хотела узнать про себя. Именно через них я нашла ответы на собственные вопросы, которые внутри сидели давно и никак не хотели раскрываться», — рассказала Куденкова в соцсетях.

Особенно сильное впечатление на Куденкову произвела групповая работа, где участники могли наблюдать за собой «со стороны». По её словам, это стало своеобразным зеркалом, позволившим понять, как человек проявляется в обществе и реагирует на разные жизненные ситуации. Из-за болезни няни их с Ивлевым трёхлетней дочери Ники Валерии пришлось покинуть практику раньше срока, однако она осталась довольна результатом.

Напомним, что о расставании шеф-повара и его молодой жены стало известно 5 октября. Супруга была младше избранника на 19 лет. По признанию самого шоумена, пара тайно обвенчалась в Тамани, предварительно зарегистрировав отношения в московском Грибоедовском ЗАГСе.

Полина Никифорова
