«Юмор у них такой»: Вика Цыганова осудила красноярского чиновника за слова о «сибиряках-хохлах»

Певица Вика Цыганова раскритиковала вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко за выражение «сибиряк — это одичавший хохол». Своё возмущение артистка выразила в публикации, размещённой в личном блоге.

«Интересно наблюдать за тем, как политики случайно проговариваются о своём реальном отношении к народу. Проявляется это по-разному: кто-то вносит сомнительные инициативы в Госдуму, кто-то играет в телефоны на заседаниях, а кто-то умудряется, казалось бы, безобидной шуткой оскорбить население целого края. Юмор у них такой...» — написала Вика Цыганова.

Сергей Пономаренко назвал сибиряков хохлами. Видео © Telegram / Борус

Певица обратила внимание, что данное определение не является оригинальным высказыванием самого вице-губернатора, а представляет собой цитату его бывшего начальника — экс-губернатора Красноярского края Александра Усса, занимавшего этот пост с 2017 по 2023 год. По мнению артистки, подобные выражения свидетельствуют о пренебрежительном отношении региональной власти к собственным избирателям.

Соединив это высказывание с более ранними словами другого политика, Вика Цыганова пришла к выводу, что в кругах красноярских чиновников сложилось устойчивое представление о местных жителях как об «одичалых хохлах», проживающих в «большой деревне под названием Красноярск». Наиболее тревожным артистка считает то, что представители власти не видят ничего предосудительного в подобных унизительных характеристиках в адрес населения, которым они управляют.

Напомним, что в ходе интервью первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко ответил на вопрос о том, кого можно считать настоящим красноярцем, процитировав неоднозначное высказывание бывшего губернатора Александра Усса: «Сибиряк — это одичавший хохол». Он также добавил, что исторически коренными жителями региона были качинские татары и киргизы, покинувшие эти земли в прошлом.