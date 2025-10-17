«Много исходов»: Политолог Гаспарян оценил резонансное высказывание о «сибиряках-хохлах»

Политолог, историк и публицист Армен Гаспарян прокомментировал высказывание первого вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко, который назвал сибиряков «одичавшими хохлами». Эксперт отметил, что ситуация неоднозначна и может трактоваться по-разному — всё зависит от того, в каком смысле чиновник использовал это слово.

Специалист пояснил, что это история на «много исходов». Так, если чиновник имел в виду бытовавшее на юге Российской империи значение слова «хохол», обозначавшее людей, считавших всё родное исключительно русским, а не украинским, это одна ситуация. Если же имелась в виду отрицательная окраска слова, это, по мнению Гаспаряна, уже совершенно другой контекст. Третья возможность заключается в том, что чиновник пытался выразить свою личную точку зрения.

Политолог добавил, что слово «хохол» встречается в произведениях классиков русской литературы, таких как Гоголь, Толстой и Пушкин, где оно не имеет оскорбительного смысла. Однако в современном обществе восприятие изменилось — и некоторые люди могут посчитать это выражение унизительным. Гаспарян подчеркнул, что проблема шире, чем один неудачный комментарий, — многие чиновники не понимают, что их высказывания могут стать политическими спекуляциями.

Сейчас другая ситуация — и вполне кто-то из красноярцев может считать это оскорблением. Просто тогда вопрос в том, что губернатор должен просчитывать риски и понимать, что то, что он скажет, может быть воспринято какой-то частью российского общества негативно. Армен Гаспарян Политолог, историк, публицист

Напомним, что Сергей Пономаренко процитировал бывшего губернатора региона Александра Усса, заявив: «Сибиряк — это одичавший хохол». Он также охарактеризовал Красноярский край как место многонационального сосуществования, где проживают представители 169 народов.