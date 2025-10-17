Сектор Газа
17 октября, 13:18

Россия выделит 259 млрд рублей на развитие авиапрома

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что средства Фонда национального благосостояния и доходы от продажи активов могут быть направлены на поддержку российской авиапромышленности. Об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«В этом году мы с Минфином договорились — у нас есть ресурсы как ФНБ, так и ресурсы, которые мы получаем от продажи различных активов, которые направляются на эти цели, о которых я сказал», — подчеркнул он.

Заявка на использование средств ФНБ составляет 259 млрд рублей. Деньги планируется потратить на финансирование поставок уже заказанных самолётов и на новую вертолетную программу. Алиханов подчеркнул, что приоритетом министерства остаётся завершение создания производственных мощностей, сертификационных работ по новым самолётам, вертолётам и двигателям, а также доводка всех моделей до необходимых авиакомпаниям летно-технических характеристик.

Ранее сообщалось, что Минпромторг рассматривает возможность отсрочки введения нового утилизационного сбора, чтобы бизнес успел адаптироваться к изменениям. Алиханов получает множество обращений от граждан и предпринимателей по этому вопросу. Ведомство уже предварительно изучало тему и готовит предложения, которые на этой неделе будут представлены Денису Мантурову и другим членам правительства.

