Земля окажется под воздействием корональной дыры в выходные

Крупная корональная дыра, наблюдающаяся на Солнце на протяжении четырёх месяцев, вновь вышла на сторону, обращённую к Земле, и может вызвать слабые геомагнитные возмущения в предстоящие выходные. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«К Земле возвращается существующая на Солнце уже 4 месяца корональная дыра. Одна из среднего размера корональных дыр, существующая уже несколько месяцев на Солнце, значительно выросла за последний месяц и, судя по всему, всё же усложнит геомагнитную обстановку на этих выходных», — отмечается в сообщении научного учреждения.

Корональная дыра на солнце. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Учёные пояснили, что корональные дыры относятся к числу наиболее долгоживущих солнечных образований. Поскольку период вращения Солнца составляет около 27 суток, эти структуры с месячной периодичностью возвращаются в позицию, обращённую к нашей планете. Архивные наблюдения показывают, что первые признаки формирования данной дыры фиксировались ещё в июле-августе, а в сентябре она уже обладала значительной площадью, но располагалась слишком далеко от экватора, и поток плазмы прошёл выше земной орбиты.

В текущий период дыра существенно расширилась в южном направлении, что впервые создаёт условия для воздействия её плазменного потока на Землю. Вероятность такого воздействия дополнительно подтверждается зарегистрированным несколько часов назад ростом плотности плазмы в околоземном пространстве, что обычно предшествует приходу основного потока солнечного ветра.

Специалисты уточнили, что на фоне недавней вспышечной активности Солнца эта корональная дыра изначально рассматривалась как второстепенный фактор, однако теперь, когда вспышечная активность пошла на спад, именно она будет определять геомагнитные условия в течение ближайших двух суток. Учёные успокоили метеочувствительных людей, отметив, что ожидаемое воздействие будет слабым, так как размеры дыры не являются рекордными, но одновременно выразили надежду, что явление может создать условия для наблюдения полярных сияний.

Напомним, что 16 октября на Солнце произошли пять вспышек класса М, что является предпоследним уровнем мощности. Институт прикладной геофизики подтвердил новую вспышку класса М в тот же день. Классификация солнечных вспышек включает классы A, B, C, M и X, от самого слабого (A) до самого мощного (X).