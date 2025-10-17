Петербуржца раздавила машина во время ремонта

В Шушарах мужчина оказался придавлен своим автомобилем во время ремонта и более получаса пролежал под машиной, пока друзья не смогли его освободить. Об этом сообщил Mash на Мойке.

Основной удар пришёлся в область таза: 53-летнего пострадавшего с множественными переломами и разрывом органов в паховой области госпитализировали в реанимацию. Врачи сейчас всеми силами борются за его жизнь.

Ранее во время ремонтных работ в филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана на Рубцовской набережной лифтом придавило ремонтника, в результате чего он скончался на месте. Трагедия произошла в учебно-лабораторном корпусе, и уточнили, что погиб электромеханик, работавший с неисправным лифтовым оборудованием.