Забил молотком: Под Ростовом задержали подозреваемого в жестоком убийстве сестры и её мужа

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области мужчина подозревается в двойном убийстве. В пресс-службе регионального главка МВД разместили информацию о его розыске и успешном задержании.

В Ростовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве. Обложка © Telegram / МВД 61

В ведомстве отметили, что в дежурную часть поступило сообщение о причинении тяжких телесных повреждений двум гражданам. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тела мужчины 1963 года рождения и женщины 1967 года рождения с признаками насильственной смерти.

«Подозреваемый, находясь в состоянии конфликта с потерпевшими, нанёс им множественные удары тупым твёрдым предметом, от которых они скончались на месте. После совершения преступления мужчина скрылся. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, подозреваемый был задержан по «горячим следам», — говорится в сообщении.

В Ростовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве. Фото © Telegram / Ростовский Следком

Фёдор Миляев, по информации телеграм-канала Don Mash, расправился над своей сестрой и её мужем. Перед преступлением, как утверждают близкие семьи, между ним и родственниками произошла ссора на почве денег. Потом он схватил молоток и убил супружескую пару. В СУСК РФ по региону отметили, что возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.

