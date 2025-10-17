Путин провёл совещание Совбеза по разработке морских ресурсов

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, ключевой темой которого стала стратегия освоения минерально-сырьевых ресурсов морского дна. В начале заседания глава государства обозначил высокую значимость данного направления.

«У нас сегодня в повестке дня вопрос о разработке минеральных ресурсов на морском дне. Несколько докладчиков. Вопрос интересный, важный», — заявил Владимир Путин, открывая совещание.

Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент предложил начать обсуждение с доклада профильного министра, предоставив первое слово министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. Далее в дискуссии должны были принять участие министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что подробности этой беседы будут представлены общественности в скором времени.