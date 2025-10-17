Потенциальные поставки американских крылатых ракет «Томагавк» Украине создают серьёзные риски эскалации конфликта, но вряд ли смогут кардинально изменить его ход. Такое мнение в интервью высказал заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов.

«Несмотря на то что «Томагавĸ», это устаревшая система вооружения, она по-прежнему остаётся высоĸоэффеĸтивной. Хотя неĸоторые «Томагавĸи» были сбиты, не существует идеального способа обеспечить полную защиту от вездесущих америĸансĸих ĸрылатых раĸет... Массированные залпы и рассредоточенные запусĸи могут перегрузить ограниченное ĸоличество перехватчиĸов», — признал он в разговоре с сайтом MK.ru.

Эксперт провёл историческую параллель, отметив, что оригинальные томагавки были эффективным оружием в руках индейцев, но не влияли на исход войн с колонизаторами. Он подчеркнул, что современные «Томагавки» представляют угрозу благодаря малой высоте полёта, устойчивости к радиоэлектронному подавлению и возможности массированного применения.

Жданов также обратил внимание на технические сложности: Украина не имеет собственных кораблей-носителей, а количество наземных пусковых установок у США ограничено. На выставке Ассоциации армии США компания Oshkosh Defense представила автономные транспортные средства, способные запускать «Томагавки», что может стать решением этой проблемы. Однако эксперт заключил, что даже при передаче таких систем они не смогут переломить ход боевых действий, а лишь продлят конфликт.