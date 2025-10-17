За каждого ребёнка — тысяча рублей: Учителям хотят доплачивать за переполненные классы

В России могут появиться ограничения на число детей в одном школьном классе. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы, сообщает «Парламентская газета». Авторы инициативы предлагают за каждого ученика сверх установленного лимита выплачивать учителям дополнительное вознаграждение — не менее одной тысячи рублей.

Сейчас в российских школах не существует законодательных ограничений по количеству учащихся в классе. Единственная действующая норма прописана в санитарных правилах: на каждого ребёнка должно приходиться не менее 2,5 квадратного метра площади.

Разработчики законопроекта уверены, что введение чётких норм поможет не только снизить нагрузку на педагогов, но и повысить качество образования. Доплаты за «переполненные» классы, по их мнению, сделают профессию учителя более привлекательной и помогут сократить кадровый дефицит в школах. Если инициатива будет поддержана, новая система стимулирования может стать первым шагом к более справедливому распределению нагрузки среди российских педагогов.

