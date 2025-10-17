Инженер вырастил тыкву весом больше тонны

Тыква Доусона весит примерно столько же, сколько седан, за неё он получил 20 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей). Победитель рассказал, что работает инженером-технологом на производстве электромобилей Rivian Automotive и выращивает тыквы в качестве хобби уже пять лет. Навыки с работы, по его словам, помогают ему в огородничестве. В прошлом году он занял второе место, а рекорд пока держат два британских брата с плодом весом 1278 килограммов.