Инженер вырастил тыкву весом больше тонны
Инженер из Калифорнии вырастил тыкву весом больше тонны и выиграл чемпионат. Обложка © Х / Based & Viral
Инженер из Калифорнии Брэндон Доусон одержал победу на 52-м международном чемпионате по выращиванию самых тяжёлых тыкв, представив плод весом 1064 килограмма. Об этом сообщило издание Associated Press.
Тыква Доусона весит примерно столько же, сколько седан, за неё он получил 20 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей). Победитель рассказал, что работает инженером-технологом на производстве электромобилей Rivian Automotive и выращивает тыквы в качестве хобби уже пять лет. Навыки с работы, по его словам, помогают ему в огородничестве. В прошлом году он занял второе место, а рекорд пока держат два британских брата с плодом весом 1278 килограммов.
