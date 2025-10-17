Чиновник-взяточник в Башкирии встретил силовиков словами «Давно ждал, устал!»

В Уфе задержан начальник отдела пожарного надзора Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. Чиновник обвиняется в получении крупной взятки при выдаче положительного заключения на складской комплекс, сообщают совместно пресс-службы Следственного комитета и УФСБ республики.

По информации следствия, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ прибыли с обыском к должностному лицу, однако вместо сопротивления чиновник неожиданно заявил, что давно ожидал визита силовиков и устал ждать их прихода.

Чиновник даже был рад своему задержанию. Видео © ФСБ Башкирии

«Давно ждал, устал!» — заявил обвиняемый в момент задержания, проявив неожиданную готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами.

По данным следствия, в июле прошлого года чиновник, действуя в преступном сговоре с председателем и другими должностными лицами Госжилстройнадзора, получил от руководителя коммерческой организации 200 тысяч рублей. Взамен он организовал незаконное оформление и выдачу положительного заключения о соответствии проектной документации построенного складского комплекса в Иглинском районе. Передача денежных средств была осуществлена через начальника организационно-контрольного отдела жилищной инспекции.

В настоящее время обвиняемый заключён под стражу. Следователи продолжают активную работу по выявлению и документированию фактов преступной деятельности бывшего руководства и сотрудников Госкомитета. По уголовному делу уже привлечены в качестве обвиняемых как бывшие и действующие государственные служащие, так и представители коммерческих организаций, выступавшие в роли взяткодателей и посредников.

Ранее супруга гендиректора строительной компании «ЦКС» Анатолия Гончарова была арестована по уголовному делу о мошенничестве при строительстве жилых домов на сумму свыше 600 миллионов рублей. По данным СК России, женщина являлась учредителем фирмы и участвовала в распоряжении средствами, которые компания получала по договорам, но не выполняла обязательства перед заказчиками.