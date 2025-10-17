Синоптик предупредил, что Москву и Подмосковье ждут ненастные выходные

В Москве и Московской области в субботу и воскресенье, 18 и 19 октября, ожидается ненастная погода. В субботу прогнозируется облачная погода с небольшими, местами умеренными осадками в виде дождя, предупредил синоптик Александр Ильин.

«Ночью в столице +4…+6, днём +7…+9 градусов. По области ночью +2…+7, днём +5…+10 градусов. Ветер ночью юго-западный, днём с переходом на северо-восточный, 5-10 метров в секунду», — указал Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 19 октября, картина останется схожей: небо затянут облака, местами пройдёт небольшой, в ночные часы – умеренный дождь. По словам синоптика, температура воздуха в столице ночью составит +3…+5 градусов, днём +6…+8 градусов. В Подмосковье ночью столбик термометра опустится до 0…+5 градусов, а днём поднимется до +3…+8. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.

В понедельник, 20 октября, ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Ночью температура опустится до -2…+3 градусов, днём воздух прогреется до +2…+7 градусов. Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, подытожил специалист.

А ранее Life.ru рассказывал, что на юге Сибири и Дальнем Востоке установилась экстремально холодная погода. По данным Гидрометцентра, в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях зафиксировано понижение до −12 градусов — на 6–8 градусов ниже обычных значений.