«Манипулирует фактами»: Политолог раскрыл причины агрессии Трампа против союзников России

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном выходе некоторых стран из БРИКС является элементом информационного давления и манипуляции. Такое мнение высказал политолог Кирилл Котов, член экспертного клуба «Дигория» и Общественной палаты Московской области.

«Заявления Дональда Трампа представляют собой очередной пример манипуляции фактами ради создания определённого имиджа в глазах американского общества. Трамп, периодически выступающий с громкими заявлениями, часто забывает об объективности своих высказываний», — напомнил он в разговоре с РИА «ФедералПресс».

При этом реальное положение дел в БРИКС демонстрирует противоположную тенденцию — участники организации активно развивают сотрудничество, работают над снижением торговых барьеров и укреплением взаимных инвестиций. По мнению Котова, истинной причиной таких заявлений является обеспокоенность США растущим влиянием БРИКС и дискуссиями о дедолларизации, что угрожает американской гегемонии в мировой экономике.

Напомним, ранее американский президент заявил, что участники БРИКС будто бы покидают объединение, устрашившись пошлин США. А ещё он обвинил содружество в намерениях лишить влияния доллар и экономику Штатов.