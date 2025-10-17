Карл III станет первым за 500 лет монархом, который помолится с папой римским

Карл III войдёт в историю как первый английский монарх со времён Генриха VIII, который совершит публичную молитву совместно с Папой Римским. Об этом сообщает The Guardian.

На следующей неделе король Карл III и королева Камилла посетят Ватикан. Там они присоединятся к Папе Льву XIV для совместной молитвы в Сикстинской капелле. Это событие, когда глава Англии, также являющийся главой англиканской церкви, молится вместе с лидером католиков, является исключительным и рассматривается как важный шаг в сближении двух религиозных конфессий.

В рамках визита королевская чета также посетит базилику Святого Павла за стенами Рима, имеющую исторические связи с Англией, восходящие к эпохе саксонских королей. Кроме того, Карл III получит титул «королевского брата» аббатства. Для него специально изготовлено кресло с королевской символикой, которое будет использоваться во время совместной службы и останется в базилике для будущих монархов.

Этот визит станет первым подобным мероприятием для правящего монарха с 1534 года, за исключением визита королевы Елизаветы II в 1961 году.

Ранее сообщалось, что в Британии уже подготовили план на случай смерти короля Карла III. Сценарий церемонии под кодовым названием «Менайский мост» расписан по минутам и учитывает личные пожелания монарха.