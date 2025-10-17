В АТОР рассказали о росте числа «отчаянных путешественников»

Количество путешественников, предпочитающих регионы с нестабильной ситуацией, растёт, несмотря на бедствия и чрезвычайные происшествия. Об этом РБК сообщил вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Доля таких пассажиров крайне мала — менее 1% от общего потока, однако их наличие удивляет специалистов рынка», — сказал он.

По словам эксперта, такие направления чаще выбирают любители острых впечатлений и экономии. Среди них есть как обеспеченные туристы, путешествующие с повышенными мерами безопасности, так и те, кто хочет сэкономить на фоне снижения спроса. Мурадян добавил, что российские туристы считаются самыми непугливыми в мире.

«Спустя две-три недели после происшествия спрос на направление быстро восстанавливается. Ожидается рост этого сегмента благодаря молодёжи, жаждущей впечатлений», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что после чрезвычайных происшествий цены на туры снижаются на 50–60%, тогда как поездки в действительно опасные зоны остаются дорогими из-за расходов на безопасность. К популярным «горячим» направлениям он отнёс Венесуэлу, Кубу и Непал. При этом, по словам Мурадяна, проблемы с визами и дискриминацией в Мексике и Доминикане сдерживают туристический поток, тогда как основной интерес сейчас сосредоточен на Кубе и в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что массовый поток туристов может привести к разрушению берегового вала Балтийской косы, отделяющей Калининградский залив от Балтийского моря. Местные жители сообщили о наплыве туристов, который наблюдался в регионе этим летом. По словам сотрудников музеев и экскурсоводов, приезжие часто нарушают правила — покидают экотропы и ходят по песчаным насыпям.