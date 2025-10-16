Россиянам рассказали, какие бесплатные услуги в отеле они часто не замечают

Многие путешественники уверены, что всё, что не указано в бронировании, потребует отдельной оплаты, и в итоге лишают себя множества приятных бонусов. При этом сами отели не спешат кричать о скрытых услугах — это часть их философии сервиса: хочешь больше, прояви интерес. Важно отличать «включено в стоимость» от «по-настоящему бесплатно» — иногда даже скромный отель готов предложить больше, чем вы думаете. Итак, какие фишки есть практически во всех отелях и они бесплатные?

Услуги на стойке регистрации: больше чем check-in

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Peace

Ресепшен — это не просто место, где вы получаете ключи и улыбку администратора. За стойкой скрыт настоящий центр полезных сервисов. Почти в каждом отеле можно бесплатно оставить багаж до заселения или после выселения, что особенно удобно при ранних рейсах. Персонал поможет распечатать посадочные талоны, карты города, а иногда и нужные документы, заказать такси без комиссии (часто дешевле, чем через приложения) и подсказать, где проходят бесплатные фестивали или экскурсии. Даже в обычных отелях часто есть мини-консьерж: он подскажет лучшие маршруты для прогулок, как быстрее добраться до аэропорта, как вести себя в храмах или на рынках, и поможет в экстренных ситуациях — от потери документов до поиска врача. Часто администраторы делятся контактами проверенных гидов или бронируют рестораны с гостевыми скидками.

А если ситуация нестандартная, как рассказывает наш эксперт – отельер Артур Бирсин, например вы опоздали на поезд или забыли что-то важное в номере, ресепшен поможет организовать доставку вещей или предложит альтернативные развлечения в плохую погоду. Не стесняйтесь спрашивать — именно здесь кроется половина «секретных» удобств.

Техническая поддержка: от Wi-Fi до зарядки

Интернет в отеле давно стал нормой, но многие не знают, что Wi-Fi часто работает не только в номерах, но и в лобби, ресторане или зоне бассейна, а иногда есть отдельные тихие комнаты с компьютерами для гостей. Через hotel Wi-Fi можно совершать международные звонки и отправлять документы без доплат.

На стойке регистрации обычно хранятся зарядные устройства, переходники, удлинители, а в номер могут принести утюг, гладильную доску или фен, если их нет в стандартном оснащении. Артур Бирсин Отельер

В современных отелях можно подключить смартфон или ноутбук к телевизору, воспользоваться принтером, сканером, а в бизнес-отелях даже арендовать переговорную комнату на пару часов. Для digital nomads это настоящая находка: быстрый интернет, тихие зоны для работы и техника — всё бесплатно, если знать, что спросить.

Wellness и здоровье: забота о госте

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Peace

Зона релаксации в отеле — это не только платное спа. Во многих гостиницах можно попасть в сауну или хамам в определённые часы бесплатно, а в фитнес-зале нередко проводят утренние занятия йогой или аквааэробику. Некоторые отели предлагают пробные мини-сеансы массажа или косметических процедур — нужно лишь уточнить время. Для любителей спорта есть бесплатная аренда велосипедов, карт беговых маршрутов, спортивного инвентаря и даже настольных игр. «Персонал всегда готов предоставить аптечку, измерить температуру или помочь вызвать врача. Семьям предложат детские кроватки, стульчики для кормления, аниматоров или услуги няни, а людям с ограниченными возможностями — адаптированные номера, подъёмники и помощь персонала. Эти мелочи могут сделать отдых не только приятным, но и безопасным», — рассказывает наш эксперт.

Гастрономические секреты: больше чем завтрак

Ресторан отеля — это не только утренний шведский стол. Многие отели предлагают дегустации местных вин, мастер-классы по кулинарии или консультации шеф-повара о местных продуктах. Даже если вы не заказываете ужин, можно попросить приготовить блюдо вне меню или получить коробку с перекусом для экскурсии. Артур Бирсин Отельер

В лобби часто стоят бесплатные кофе-станции с ароматным напитком, а в определённые часы могут подавать свежевыжатые соки или смузи. Welcome drink при заселении тоже не всегда ограничивается бокалом шампанского — нередко это локальные безалкогольные напитки. Гостям с особыми диетами предложат безглютеновые, веганские или халяльные блюда, а шеф может помочь составить рацион для разгрузочных дней или детокс-программ. Главное — не стесняться уточнять свои предпочтения.

Транспорт и логистика: мобильность без доплат

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nach-Noth

Передвигаться проще, чем кажется. Как рассказывает отельер Артур Бирсин, многие отели организуют бесплатные шаттлы до аэропорта, пляжа или торговых центров, хотя эта услуга может быть спрятана в мелком шрифте. «На ресепшене подскажут расписание общественного транспорта, помогут вызвать такси с фиксированным тарифом или даже выдадут велосипеды для прогулок», — говорит эксперт. Для автомобилистов — приятный бонус: бесплатная парковка, мойка автомобиля и зарядка электрокаров. Иногда можно бесплатно взвесить или упаковать багаж перед вылетом, а в долгосрочных поездках — оставить сезонные вещи на хранение.

Развлечения и культура: программа-максимум

Отель — это не только кровать и завтрак, но и культурный центр. На стойке вам расскажут о бесплатных музеях, фестивалях, уличных концертах и даже помогут организовать групповые экскурсии. Артур Бирсин Отельер

Вечерами в лобби часто звучит живая музыка, проходят тематические ужины, танцевальные мастер-классы или кинопоказы под открытым небом. В праздничные сезоны отели устраивают новогодние программы, осенние дегустации, летние вечеринки у бассейна и даже благотворительные мероприятия. Для особых случаев персонал поможет организовать фотосессию, романтическое предложение или индивидуальный шопинг-тур с местным стилистом.

Как узнать о скрытых услугах: инсайдерские советы

«Главное правило — спрашивать. При заселении уточняйте, какие услуги входят в стоимость, формулируйте вопросы открыто, например, какие бонусы доступны гостям, что можно использовать бесплатно? Обратите внимание на информационные материалы в номере и мобильное приложение отеля — там часто скрываются акции и расписания мероприятий», — советует отельер. Персонал лучше всего отвечает в утренние часы, когда поток гостей меньше, а улыбка и благодарность творят чудеса. Не забывайте о программах лояльности: постоянные клиенты получают бесплатные апгрейды и скрытые привилегии, о которых новичкам могут даже не рассказать.

Практические советы: как выжать максимум из отеля

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Depiction Images

Как получить от отеля максимум? Эксперт советует составить чек-лист вопросов ещё дома: про хранение багажа, спортзал, кофе-станцию и трансферы. «В первый день прогуляйтесь по территории, загляните в лобби и общественные зоны — так вы заметите бесплатные уголки с напитками, картами или развлечениями. Не бойтесь благодарить персонал — искренняя отзывчивость ценится больше, чем чаевые, хотя небольшая благодарность может ускорить решение сложных вопросов», — добавляет отельер.