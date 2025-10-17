Зурабишвили предложила отправлять грузинских учителей в Россию

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила направлять грузинских педагогов в Россию на фоне анонсированной властями реформы образования. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.

«Отправляйте горийских педагогов в Россию, а ваших детей — в самые дорогие тбилисские европейские школы, а затем в частные американские или европейские университеты!» — отметила экс-глава государства.

Зурабишвили также сравнила реформу образования в Грузии с приостановкой переговоров о вступлении страны в Евросоюз, подчеркнув, что эти события схожи по влиянию на евроинтеграцию Тбилиси. По её мнению, реформа приведёт к выходу страны из европейской системы образования.

Ранее в Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие с участием нескольких сотен человек. Демонстранты собрались в центре города у парка Вера и организованно двинулись к зданию парламента, находящемуся примерно в полутора километрах. Полиция не препятствовала их движению по проезжей части.