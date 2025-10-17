Три человека погибли при опрокидывании Skoda на трассе М7 в Татарстане

В Мензелинском районе Татарстана три человека погибли, а один пострадал в результате ДТП на федеральной трассе М7 «Волга». Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Три человека погибли в страшной аварии на трассе М7 в Татарстане. Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

«Сегодня в Мензелинском районе 23-летний водитель автомобиля Skoda, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил опрокидывание. В результате водитель и два его пассажира в возрасте 21 и 28 лет скончались на месте, ещё один 24-летний пассажир получил травмы», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Татарстана, пострадавшая пассажирка 2000 года рождения доставлена в больницу с различными травмами. Авария произошла на 1087-м километре трассы М7 «Волга». По факту происшествия организована процессуальная проверка.

Ранее утром 17 октября на проспекте Ленина в Челябинске произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения одна из машин загорелась, пострадали четыре человека. Погибших нет — все пострадавшие были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.