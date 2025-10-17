В Дагестане запустят производство знаменитых вермутов Martini

Дагестан станет новым домом для производства знаменитых вермутов Martini Bianco и Martini Fiero. Российская компания «Алвиса» инвестирует более 2 миллиардов рублей в создание современного производственного комплекса на своей винодельне Chateau Alvisa в Дербенте, сообщает РБК.

Ожидается, что с весны 2026 года предприятие будет выпускать около 1 миллиона декалитров вермута в год, ориентированного исключительно на российский рынок. Этот проект станет вторым по масштабу в мире после итальянского производства Martini, которое ведётся с 1863 года.

«Алвиса» заключила соглашение с Bacardi Limited, владельцем бренда Martini, на использование торговой марки. Российское подразделение Bacardi подтвердило, что «Алвиса» является единственным инвестором. Для производства будет использоваться местный виноград, а концентрат трав будет импортироваться.

