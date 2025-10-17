Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 15:00

В Дагестане запустят производство знаменитых вермутов Martini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Дагестан станет новым домом для производства знаменитых вермутов Martini Bianco и Martini Fiero. Российская компания «Алвиса» инвестирует более 2 миллиардов рублей в создание современного производственного комплекса на своей винодельне Chateau Alvisa в Дербенте, сообщает РБК.

Ожидается, что с весны 2026 года предприятие будет выпускать около 1 миллиона декалитров вермута в год, ориентированного исключительно на российский рынок. Этот проект станет вторым по масштабу в мире после итальянского производства Martini, которое ведётся с 1863 года.

«Алвиса» заключила соглашение с Bacardi Limited, владельцем бренда Martini, на использование торговой марки. Российское подразделение Bacardi подтвердило, что «Алвиса» является единственным инвестором. Для производства будет использоваться местный виноград, а концентрат трав будет импортироваться.

Глава Минтранса с осторожностью отнёсся к идее полного запрета алкоголя в транспорте
Глава Минтранса с осторожностью отнёсся к идее полного запрета алкоголя в транспорте

Ранее в Совфеде раскрыли, когда ужесточат штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах. По словам сенатора, это необходимо для повышения эффективности существующих мер наказания, которые сейчас зачастую носят формальный характер.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar