17 октября, 15:34

Военный эксперт раскрыл истинные причины критики танка Т-14 «Армата» на Западе

Т-14 «Армата». Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Западные страны критикуют российские танки, включая Т-14 «Армата», руководствуясь чувством зависти к российским достижениям в танкостроении. Такое заявление сделал военный эксперт, отставной полковник Анатолий Матвийчук.

«Запад не имеет единого подхода к бронетанковой технике. Их танки показали свою абсолютную небоеспособность. На Украине наши Т-72 последних модификаций, Т-90 и даже Т-80 и Т-64 оказались на голову выше хвалёных Leopard, Challenger и Abrams. Конечно, в подобных заявлениях присутствует зависть», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что российская бронетехника продемонстрировала значительные преимущества в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул, что даже если танк Т-14 не будет принят на вооружение, он представляет собой важный технологический задел для разработки боевых машин следующего поколения.

На базе «Арматы» создадут боевую машину поддержки танков нового поколения
Как ранее рассказывал Life.ru, об одном из самых современных танков Армии России — Т90М — не говорят плохо даже на Западе. Эксперты признают, что эта боевая машина оснащена мощной бронёй и эффективной системой динамической защиты «Реликт», а также современную систему управлением ведения огня, что делает танк не только превосходящим зарубежные аналоги по характеристикам, но и удобным эксплуатации.

