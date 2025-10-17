Западные страны критикуют российские танки, включая Т-14 «Армата», руководствуясь чувством зависти к российским достижениям в танкостроении. Такое заявление сделал военный эксперт, отставной полковник Анатолий Матвийчук.

«Запад не имеет единого подхода к бронетанковой технике. Их танки показали свою абсолютную небоеспособность. На Украине наши Т-72 последних модификаций, Т-90 и даже Т-80 и Т-64 оказались на голову выше хвалёных Leopard, Challenger и Abrams. Конечно, в подобных заявлениях присутствует зависть», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что российская бронетехника продемонстрировала значительные преимущества в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул, что даже если танк Т-14 не будет принят на вооружение, он представляет собой важный технологический задел для разработки боевых машин следующего поколения.

Как ранее рассказывал Life.ru, об одном из самых современных танков Армии России — Т90М — не говорят плохо даже на Западе. Эксперты признают, что эта боевая машина оснащена мощной бронёй и эффективной системой динамической защиты «Реликт», а также современную систему управлением ведения огня, что делает танк не только превосходящим зарубежные аналоги по характеристикам, но и удобным эксплуатации.