На базе «Арматы» создадут боевую машину поддержки танков нового поколения

Перспективной платформой для новой российской боевой машины поддержки танков может стать тяжёлая БМПТ-15 семейства «Армата». Установка нового модуля позволит использовать отечественную технику нового поколения в другой конфигурации. Об этом в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» рассказал директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«Перспективной платформой для БМПТ нового поколения может стать тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 семейства гусеничных машин на платформе «Армата». На тяжёлой БМП может устанавливаться другой модуль, и использоваться может эта машина уже в другой конфигурации — боевой машины поддержки танков», — отметил Потапов.