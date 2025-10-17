Сектор Газа
Регион
17 октября, 15:28

Медведев назвал число контрактников, поступивших на службу с начала года

Обложка © РИА Новости / Сергей Пивоваров

В текущем году 336 тысяч человек подписали контракты для службы в российских войсках. Такую цифру озвучил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, находясь с рабочей поездкой в Южном федеральном округе. Видео с его заявлением доступно на странице политика в «ВКонтакте».

«В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тысяч человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Таковы актуальные цифры на сегодняшний день», — сказал Медведев.

Он добавил, что в целом по стране наблюдается положительная динамика в вопросе привлечения военнослужащих по контракту.
Ранее Минобороны России увеличило до 35 список болезней, запрещающих контракт при мобилизации. В обновлённый перечень, в частности, вошли сахарный диабет (без разделения на типы, в отличие от предыдущей редакции), а также патологии аорты и магистральных и периферических артерий и вен.

