В Финляндии российский студент получил условный срок за нарушение санкций

Российский студент получил один год и два месяца лишения свободы условно в Финляндии за нарушение санкционного законодательства Европейского союза. Об этом сообщил национальный телерадиовещатель Yle со ссылкой на решение окружного суда региона Кайнуу.

Суд признал молодого человека виновным в систематических закупках товаров двойного назначения и их последующей переправке в Россию. В ходе судебного заседания было установлено, что студент действовал не один, а в составе группы из трёх человек, все они являлись гражданами РФ. Молодой человек полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, что смягчило его приговор.

Среди изъятых предметов фигурировали беспилотные летательные аппараты, портативные компьютеры, современные процессоры, мобильные телефоны и лазерные измерительные приборы. Общая стоимость конфискованной продукции составила примерно 140 тысяч евро. Все трое подозреваемых были задержаны правоохранительными органами Финляндии в апреле 2024 года, когда они проходили обучение в одном из местных колледжей.

Ранее в МИД Финляндии заявили, что Россия нарушает «каждый из десяти принципов» Хельсинкского заключительного акта. Утверждается, что Москва грубо игнорирует нормы, которые десятилетиями обеспечивали мир в Европе.