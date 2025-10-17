Испугом не отделались: Два сорвавшихся с цепи алабая напали на школьниц под Челябинском

Две школьницы стали жертвами нападения алабаев, сорвавшихся с цепи в Челябинской области. Об инциденте сообщила мать одной из пострадавших, рассказавшая о переломе руки и рваных ранах у своей дочери.

Алабаи напали на двух школьниц. Видео © 360.ru

«Мою дочь собака укусила за бедро, а когда набросилась — она упала и сломала руку. Вторая девочка не пострадала физически, но получила сильный испуг — собака рвала ей куртку», — рассказала женщина 360.ru.

По словам женщины, девочки катались на роликах, когда из-за ворот частного дома на них выбежали две собаки. Хозяин животных загнал их обратно, но не оказал помощь пострадавшим. После происшествия владелец алабаев более недели не выходил на связь и извинился только в здании следственного комитета.

Местные жители подтвердили, что собаки ранее проявляли агрессию. В отношении хозяина возбуждено уголовное дело, а пострадавшая девочка проходит курс лечения от бешенства и вынуждена ходить в школу в сопровождении матери.

Совершенно кошмарная ситуация, где люди поступили хуже животных, а животные не лучше людей, ранее произошла в Индии. В штате Мадхья Прадеш родители унесли на свалку нежеланного младенца, которого посчитали лишним ртом в семье, закопали мальчика и ушли. На этом ужас не закончился: малыша унюхали бродячие собаки, которые разрыли его и растерзали.