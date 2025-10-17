Сектор Газа
«Предостаточно интересных бесед»: Шрёдер раскрыл детали разговоров с Путиным

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и. Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Владимир Родионов

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подтвердил, что в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным затрагивал тему давления американской администрации на правительство Ангелы Меркель. Соответствующее заявление политик сделал на заседании следственной комиссии земельного парламента Мекленбурга-Передней Померании.

«Мы много говорили о политике, о мировой политике. В сущности, почему нам следовало бы говорить о чём-то другом? Поэтому мы, конечно, общались и об американской внешней политике — в этом, как и в других контекстах. В мире ведь было ещё несколько проблем, кроме газопровода. С Владимиром Путиным я действительно вёл предостаточно интересных бесед о мировой политике», — передаёт его слова РИА «Новости».

Шрёдер подчеркнул, что в рамках таких бесед закономерно рассматривались различные аспекты американской внешней политики, включая позицию Вашингтона относительно строительства газопровода «Северный поток — 2». Политик охарактеризовал эти переговоры как содержательные и многоплановые.

На предыдущем заседании комиссии Шрёдер уже давал показания относительно своей роли в проекте газопровода. Он занимал должность председателя правления компании-оператора Nord Stream 2 AG, но утверждал, что выполнял исключительно представительские функции. Политик отрицал своё влияние на процесс получения официальных разрешений для строительства, хотя и признавал факт обсуждения хода реализации проекта с Владимиром Путиным.

Ранее Герхард Шрёдер публично защитил создание специального фонда для поддержки проекта газопровода «Северный поток — 2». По его словам, фонд был необходим, чтобы предотвратить американское вмешательство в энергетическую политику.

Юлия Сафиулина
