Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, возглавлявший правительство ФРГ в 1998-2005 годах, публично защитил создание специального фонда для поддержки проекта газопровода «Северный поток — 2». Своё заявление он сделал в ходе видеовыступления на заседании парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, передаёт агентство DPA.

«Фонд был инструментом для того, чтобы предотвратить американское вмешательство в нашу энергетическую политику», — подчеркнул Герхард Шрёдер, выступая в качестве свидетеля.

Бывший канцлер назвал создание фонда «исключительно разумным решением», объяснив, что правительство Германии, планируя отказ от атомной энергетики, делало ставку на уголь и природный газ для покрытия энергопотребностей, причём выгодные поставки газа по трубопроводу могла обеспечить только Россия.

Экологический фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был учреждён в январе 2021 года при участии компании-оператора Nord Stream 2 AG. Хотя официально его целью заявлялось содействие продолжению строительства газопровода, оппозиционные силы и СМИ рассматривали его как инструмент для обхода американских санкций. Создание расследовательского комитета в ландтаге инициировала оппозиция, стремясь выяснить степень влияния компании на региональное правительство при учреждении фонда.

Изначально Шрёдер должен был выступить перед комиссией в январе, но тогда не явился на слушания. Позже выяснилось, что экс-канцлер перенёс эмоциональное выгорание и проходил лечение в больнице. После его первого публичного появления в мае на заседании ландтага Нижней Саксонии, комиссия Мекленбурга — Передней Померании вновь направила ему приглашение для дачи показаний.

Напомним, что 26 сентября 2022 года произошёл подрыв газопроводов «Северный поток». Несмотря на активные расследования, начатые Европой, Россия до сих пор не получила никакой информации по этому инциденту, несмотря на неоднократные запросы. Вскоре после взрывов появилась версия о причастности «украинского дайвера». 21 августа текущего года итальянские правоохранительные органы задержали в Римини гражданина Украины Сергея К. Его подозревают в участии в диверсиях на «Северных потоках». По данным немецкой прокуратуры, он входил в состав группы, которая заложила взрывчатку на трубопроводы в сентябре 2022 года.