Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой в адрес бывшего руководителя британского правительства Бориса Джонсона. В своём выступлении он обвинил политика в продвижении идеи военных действий на Украине.

«Он [Борис Джонсон] пролоббировал на Украине линию продолжения войны, чтобы поставить Россию на колени. Однако мы хорошо знаем: русский становится на колени только когда хочет завязать себе шнурки», — заявил Фицо.

Он также напомнил о скандале, связанном с получением Джонсоном «пожертвования» от оружейного олигарха, производящего беспилотники для Украины. По мнению Фицо, стратегия британского политика в отношении России полностью провалилась.

Ранее Фицо заявлял, что Словакия не поддержит введение очередного пакета санкций Евросоюза против России без конкретных мер по поддержке местной промышленности и энергетики. Премьер подчеркнул, что внешняя политика Словакии должна быть суверенной и не ограничиваться идеологическими рамками.