Путин: Голос России должен всегда звучать громко и убедительно
Обложка © Life.ru
Голос России должен звучать уверенно, убедительно и громко, поскольку он несёт правду. Такое мнение выразил президент Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии по случаю двадцатилетия телеканала RT.
«Голос правды, голос России должен звучать громко, уверенно и убедительно», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, что глава государства принял участие в праздновании 20-летия телеканала RT. Торжественное мероприятие приходит в Большом театре. Кроме того, Владимиру Путину представили документальные ленты RT, посвящённые российским военным в зоне специальной военной операции. Причём, по словам российского лидера, он лично пообщался с героями документальных проектов, чьи подвиги были запечатлены съёмочными группами.
