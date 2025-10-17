Путин: Голос России должен всегда звучать громко и убедительно

Голос России должен звучать уверенно, убедительно и громко, поскольку он несёт правду. Такое мнение выразил президент Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии по случаю двадцатилетия телеканала RT.

Напомним, что глава государства принял участие в праздновании 20-летия телеканала RT. Торжественное мероприятие приходит в Большом театре. Кроме того, Владимиру Путину представили документальные ленты RT, посвящённые российским военным в зоне специальной военной операции. Причём, по словам российского лидера, он лично пообщался с героями документальных проектов, чьи подвиги были запечатлены съёмочными группами.