Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 16:59

Путин: Голос России должен всегда звучать громко и убедительно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Голос России должен звучать уверенно, убедительно и громко, поскольку он несёт правду. Такое мнение выразил президент Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии по случаю двадцатилетия телеканала RT.

«Голос правды, голос России должен звучать громко, уверенно и убедительно», — подчеркнул российский лидер.

«Профессионализм, искренность, объективность»: Путин поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала
«Профессионализм, искренность, объективность»: Путин поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала

Напомним, что глава государства принял участие в праздновании 20-летия телеканала RT. Торжественное мероприятие приходит в Большом театре. Кроме того, Владимиру Путину представили документальные ленты RT, посвящённые российским военным в зоне специальной военной операции. Причём, по словам российского лидера, он лично пообщался с героями документальных проектов, чьи подвиги были запечатлены съёмочными группами.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar