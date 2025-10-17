Путин сравнил современную западную пропаганду с советскими штампами

Президент России Владимир Путин выступил с резкой критикой информационной политики стран Запада во время торжественного мероприятия, посвящённого 20-летию телеканала RT. Он подчеркнул, что современная западная пропаганда практически не отличается от пропагандистских штампов советской эпохи.

«[Пропаганда Запада] сегодня, если по-честному, мало чем отличается от хорошо многим в этом зале находящимся, от хорошо нам известных штампов пропаганды советской, ещё советских времён. Вот так и работают», — заявил глава государства.

Напомним, что сегодня, 17 октября, Владимир Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT. На мероприятии главе государства представили документальные ленты RT, посвящённые российским военным в зоне специальной военной операции. Президент лично пообщался с героями документальных проектов.