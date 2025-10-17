Около 60 человек эвакуировали из ТЦ на юго-западе Москвы из-за возгорания

Возгорание жира в вентиляционной системе торгового центра на Профсоюзной улице в Москве привело к эвакуации 60 человек. Информацию об этом передаёт ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как уточнил собеседник агентства, инцидент случился в здании по адресу ул. Профсоюзная, 126 к. 1, и люди успели выйти до приезда пожарных. По имеющимся данным, в этом месте расположен торговый центр «Коньково Пассаж».

Ранее неожиданная эвакуация затронула сотни человек в подмосковном «Крокус Экспо». В региональном управлении МЧС позже пояснили, что это был ложный сигнал.