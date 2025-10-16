Сотни людей выбежали без курток на улицу из подмосковного «Крокус Экспо»

Неожиданная эвакуация затронула сотни человек в подмосковном «Крокус Экспо». Очевидцы, как сообщает телеканал «Звезда» , описывают, как люди спешно покидали здание, многие – без верхней одежды.

Посетители отмечают, что им не предоставили информации о причинах происшествия. В региональном управлении МЧС пояснили, что это был ложный сигнал, и в скором времени люди смогут вернуться внутрь.