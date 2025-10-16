Сотни людей выбежали без курток на улицу из подмосковного «Крокус Экспо»
Неожиданная эвакуация затронула сотни человек в подмосковном «Крокус Экспо». Очевидцы, как сообщает телеканал «Звезда», описывают, как люди спешно покидали здание, многие – без верхней одежды.
Посетители отмечают, что им не предоставили информации о причинах происшествия. В региональном управлении МЧС пояснили, что это был ложный сигнал, и в скором времени люди смогут вернуться внутрь.
Весной 2024 года, 22 марта, вооружённые люди ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Они расстреливали людей, а затем подожгли здание. В результате погибли 150 человек, включая 6 детей, ранены 609. Четырёх преступников поймали на следующий день в Брянской области, по пути к границе с Украиной. Также были найдены и арестованы пособники террористов. Следствие по делу уже завершено, обвинения предъявлены 27 фигурантам, включая исполнителей и пособников.
