17 октября, 17:12

Путин назвал «оружие межконтинентальной дальности» для российских СМИ

Президент России Владимир Путин подчеркнул стратегическую важность правды как информационного инструмента. Об этом он заявил во время поздравления телеканалу RT, которому исполнилось 20-лет. Он пожелал телеканалу развития и уникальных тем для материалов.

«Я желаю продолжать развиваться, находить новые форматы и новые темы в острой борьбе за умы и за сердца людей. И чтобы побеждать в этой борьбе, необходимо и дальше использовать ваше секретное стратегическое высокоточное межконтинентальной дальности оружие — правду», — сказал Путин на мероприятии, посвящённому юбилею телеканала.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пропаганда запада похожа на штампы, используемые во времена СССР. Он резко раскритиковал информационную политику стран Запада.

