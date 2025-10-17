Президент России Владимир Путин подчеркнул стратегическую важность правды как информационного инструмента. Об этом он заявил во время поздравления телеканалу RT, которому исполнилось 20-лет. Он пожелал телеканалу развития и уникальных тем для материалов.

«Я желаю продолжать развиваться, находить новые форматы и новые темы в острой борьбе за умы и за сердца людей. И чтобы побеждать в этой борьбе, необходимо и дальше использовать ваше секретное стратегическое высокоточное межконтинентальной дальности оружие — правду», — сказал Путин на мероприятии, посвящённому юбилею телеканала.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пропаганда запада похожа на штампы, используемые во времена СССР. Он резко раскритиковал информационную политику стран Запада.