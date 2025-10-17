Монополия западных стран, которая препятствует правдивой информации, неизбежно будет преодолена, несмотря на все попытки её сохранения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на торжественном мероприятии, посвящённом 20-летию телеканала RT.

«Любой монополии рано или поздно безусловно приходит конец вне зависимости от того, сколько платят за попытки сохранить эти монополии, те, кто их содержит», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер указал, что западные страны рассматривают сам факт существования альтернативных источников информации как прямую угрозу своим интересам. Он подчеркнул, что российские журналисты за рубежом не навязывают свою позицию, а просто предоставляют аудитории возможность услышать правдивую точку зрения, тем самым защищая фундаментальное право людей на свободный информационный выбор.

Путин констатировал, что западные власти предпочитают обвинять российские СМИ в пропаганде вместо того, чтобы обеспечить своим гражданам реальную свободу выбора источников информации. Президент выразил уверенность, что все попытки сохранения монополии обречены на провал.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступил с резкой критикой информационной политики стран Запада. По его словам, современная западная пропаганда практически не отличается от пропагандистских штампов советской эпохи.