В центре Москвы временно перекрыли движение автотранспорта
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Московский департамент транспорта объявил о временном ограничении движения в центральной части города. В частности, речь идёт о Пушкинской площади и Тверской улице (в сторону центра).
«Движение временно закрыто: на Пушкинской площади; на Тверской улице по направлению в центр», — говорится в сообщении.
Также движение транспорта по Кремлёвской набережной временно перекрыто.
Напомним, что прямо сейчас президент России Владимир Путин принимает участие в праздновании 20-летия телеканала RT. Торжественное мероприятие приходит в Большом театре в центре Москвы. Вероятно, по этой причине власти перекрыли ряд дорог.
