Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 17:09

В центре Москвы временно перекрыли движение автотранспорта

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Московский департамент транспорта объявил о временном ограничении движения в центральной части города. В частности, речь идёт о Пушкинской площади и Тверской улице (в сторону центра).

«Движение временно закрыто: на Пушкинской площади; на Тверской улице по направлению в центр», — говорится в сообщении.

Также движение транспорта по Кремлёвской набережной временно перекрыто.

Напомним, что прямо сейчас президент России Владимир Путин принимает участие в праздновании 20-летия телеканала RT. Торжественное мероприятие приходит в Большом театре в центре Москвы. Вероятно, по этой причине власти перекрыли ряд дорог.

Всё дело в бензине: В Geely объяснили, почему в России так часто ломаются их авто
Всё дело в бензине: В Geely объяснили, почему в России так часто ломаются их авто

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar