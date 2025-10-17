Проводивший БДСМ-тимбилдинги стилист из Петербурга срочно отменил все тренинги

Стилист Денис Осипов экстренно отменил все запланированные тренинги после публикаций о применении БДСМ-практик в программах тимбилдинга. Об этом Telegram-каналу «Mash на Мойке» сообщили бывшие сотрудники его салона.

Обвинённый в БДСМ-практиках Осипов экстренно отменил все тренинги. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По их словам, в момент обострения внимания к деятельности Осипова в социальных сетях на его загородной даче как раз проходил один из коучингов. Организатор попросил всех участников немедленно покинуть территорию и отменил все предстоящие мероприятия. Бывшие работники отмечают, что участие в таких поездках под названием «Талант от Бога» было обязательным для всех управленческих сотрудников салона.

Информанты описывают нестандартные методы тренингов, включавшие психологическое и сексуальное раскрепощение, а также проверку стихиями. Наиболее сложным испытанием, по словам одной из участниц, было так называемое испытание огнём, которое представляло собой удар плёткой по спине. Завершался такой тренинг балом, где сам Осипов появлялся в кожаной БДСМ-маске.

Сам стилист в комментарии для СМИ утверждал, что все методы необходимы для профессионального развития сотрудников, а большинство участников поддерживают такие форматы обучения. Однако, по свидетельствам бывших работников, к мастерам, отказывавшимся от участия в тренингах, относились с пренебрежением, обвиняя их в нежелании профессионально расти.

Ранее бывшая сотрудница компании Осипова выступила с обвинениями в адрес одного из корпоративных мероприятий, которое продлилось три недели. Она утверждает, что в рамках тимбилдинга стилист требовал от участников раскрывать свои сексуальные фантазии в конфиденциальной беседе и применять физическое насилие друг к другу с помощью плетей.