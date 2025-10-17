Выживают в нищете: Более половины украинских стариков получают пенсию меньше 10 тысяч рублей

Более половины пенсионеров на Украине получают пенсию меньше 10 тысяч рублей (5 тысяч гривен). Согласно статистике, 51% пожилых граждан живут на выплаты ниже этой суммы. Такие данные привёл Пенсионный фонд Украины.

Ещё треть пенсионеров получают от 9,7 до 19,4 тысячи рублей (5-10 тысяч гривен), и лишь 15% могут рассчитывать на ежемесячные выплаты выше этих сумм. По состоянию на 1 октября 2025 года средняя пенсия в стране составляет примерно 12,5 тысячи рублей (6,4 тысячи гривен). Разница между регионами остаётся значительной: самая высокая средняя пенсия зафиксирована в Киеве — около 17,1 тысячи рублей (8,8 тысячи гривен), а самая низкая — в Тернопольской области, где она не превышает около 9,7 тысячи рублей (4,9 тысячи гривен).

Экономисты отмечают, что даже средняя пенсия в Украине значительно ниже реального прожиточного минимума. На фоне роста цен на продукты и коммунальные услуги жизнь для многих украинских пенсионеров превращается в ежедневную борьбу за выживание.

Ранее в Киеве заявили о невозможности повышения зарплат военным. Для роста выплат потребуется дополнительно 100 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов), которые невозможно изыскать даже путём радикального сокращения внутренних расходов.